﻿ Установлен рекорд! Самое теплое 16 февраля в истории Латвии, Mixnews.lv

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В субботу еще до полудня в Колке и Мерсрагсе температура воздуха поднялась до +10 градусов и был подит абсолютный рекорд тепла для 16 февраля, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Это самая высокая температура с ноября.

В ближайшие часы будет побит также температурный рекорд второй декады февраля, а местами в Латвии может быть побит даже рекорд тепла для всего февраля.

На всей территории страны сухо и солнечно, дует умеренный юго-западный ветер.

Šodien dienas pirmajā pusē līdz plkst. 11:00 saule gaisu Kolkā un Mērsragā jau gandrīz iesildījusi līdz +10 grādiem, tādējādi pārspējot 16. februāra visas Latvijas maksimālās gaisa temperatūras rekordu. Dienas gaitā rekordi gaidāmi arī citviet, apkopojums gaidāms pievakarē. pic.twitter.com/S9yrEFlwl5 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) 16 февраля 2019 г.

Предыдущий рекорд для 16 февраля в Латвии был зафиксирован в Лиепае в 1925 году и составил +9,3 градуса, а самая высокая температура, до сих пор зарегистрированная в феврале, составила +12,8 градуса в первой декаде, +10,4 градуса - во второй и +15,5 градуса - в третьей декаде месяца.

В воскресенье температура воздуха не превысит +2..+8 градусов, в ночь на понедельник ожидается до -9 градусов, в начале следующей недели опять потеплеет. В середине следующей недели в Латвию с севера поступят более холодные воздушные массы. Волна холода ожидается с четверга до субботы, затем опять вернется теплая погода, характерная для ранней весны.

Фото: Pixabay.com