﻿ Стало известно, кто представит Латвию на Евровидении, Mixnews.lv

На международном конкурсе песни Евровидения в Тель-Авиве Латвию в этом году будет представлять дуэт Carousel с песней That Night, в субботу, 17 февраля, вечером победивший на конкурсе Латвийского телевидения Supernova 2019.

Второе место на конкурсе занял Маркус Рива с песней You Make Me So Crazy, третье - группа Laime pilniga с песней Awe.

В финале конкурса участвовали по четыре участника, по сумме оценок жюри и итогов голосования зрителей занявших четыре первые места в каждом полуфинале.

Победитель конкурса Supernova 2019 получил право выступить на 64-м международном конкурсе песни Евровидения в Тель-Авиве, в котором в этом году будут представлены 42 страны, 36 из них будут состязаться в двух полуфиналах, которые пройдут 14 и 16 мая, а финал конкурса состоится 18 мая.

Представитель Латвии будет выступать во втором полуфинале 16 мая.

Фото: LTV