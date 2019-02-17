﻿ Стало известно, кто представит Латвию на Евровидению, Mixnews.lv

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Стало известно, кто представит Латвию на Евровидению (15)

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Общество | 17 февраля 2019 года, 11:27

На международном конкурсе песни Евровидения в Тель-Авиве Латвию в этом году будет представлять дуэт Carousel с песней That Night, в субботу, 17 февраля, вечером победивший на конкурсе Латвийского телевидения Supernova 2019.

Второе место на конкурсе занял Маркус Рива с песней You Make Me So Crazy, третье - группа Laime pilniga с песней Awe.

В финале конкурса участвовали по четыре участника, по сумме оценок жюри и итогов голосования зрителей занявших четыре первые места в каждом полуфинале.

Победитель конкурса Supernova 2019 получил право выступить на 64-м международном конкурсе песни Евровидения в Тель-Авиве, в котором в этом году будут представлены 42 страны, 36 из них будут состязаться в двух полуфиналах, которые пройдут 14 и 16 мая, а финал конкурса состоится 18 мая.

Представитель Латвии будет выступать во втором полуфинале 16 мая.

Фото: LTV

Комментарии 15
нина1 час назад
кто такие,что за названия,ни о ком не слышала ? Опять будут в пролёте с такой испуганной исполнительницей !!!
1
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Патриот 2 часа назад
Это не конкурс! Это парнография, где бездарям отдают призовые места, о победителях вообще молчу, все кто побеждал ни кого больше не слышу. Дёшевки выигравшие конкурс благодаря папикам.
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нина1 час назад
да ты сам уже не молодой неужели тебе нравится как тявкает шомасе ,да ещё ведёт себя по пьяне мерзко,хорошее в любом возрасте приятно слушать !!!
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