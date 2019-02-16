﻿ Зима напомнит о себе: в воскресенье ожидается похолодание, Mixnews.lv

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В ночь на воскресенье территорию Латвии с северо-запада пересечет холодный атмосферный фронт, ожидается облачность, во многих местах - дождь, прогнозируют синоптики.

Юго-западный ветер сменится умеренным северо-западным. Температура воздуха понизится до -1..+4 градусов. С вечера субботы дороги местами обледенеют.

В воскресенье ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, на юго-западе Курземе возможна облачность и небольшой дождь. Слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, температура воздуха - от +2 до +8 градусов.

В Риге ночью ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Днем будет преимущественно солнечно, умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха утром опустится до +2 градусов, днем поднимется до +5 градусов.