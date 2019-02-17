﻿ Растет число умерших на работе людей, Mixnews.lv

Общество |

В прошлом году в результате несчастных случаев на рабочих местах погибли 23 человека, еще 47 работников были найдены умершими, вероятно, естественной смертью, свидетельствуют данные Госинспекции по труду.

В 2017 году в результате несчастных случаев на рабочих местах погиб 21 человек.

Среди погибших на рабочих местах - тракторист, водитель грузовой автомашины, сторож здания и дежурный, владелец предприятия, член правления, региональный руководитель операций с клиентами, слесарь, занятый на общественных работах безработный, подсобный рабочий.

В 2018 году тяжелые телесные повреждения на рабочих местах получили 197 человек - на девять меньше, чем в 2017 году.

На рабочих местах были получены переломы рук, ног, травмы головы, лица, глаз, рук и других частей тела разной степени тяжести. Травмы получены в результате падения с высоты и на скользкой поверхности, зажатия частей тела в различных механизмах, падения сверху тяжестей, наезда автомашины, при работе на вырубке деревьев.

Напомним, в прошлом году Госинспекция по труду была обеспокоена ростом числа людей, умерших на работе по естественным причинам.

Фото: pixabay.com