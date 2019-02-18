﻿ Зомби за рулем: 96% водителей осознанно пользуются телефоном, Mixnews.lv

Общество |

96% людей признают, что пользоваться мобильным телефоном за рулем опасно, но они все равно не отказываются от этой привычки во время вождения. Об этом в интервью телеканалу LNT рассказала исследователь факультета психологии Латвийского университета (ЛУ) Инесе Музиканте.

В прошлом году она вместе со своим коллегой Иваром Аустерсом провела исследование привычек автоводителей. Оно было проведено методом наблюдения за потоком машин - если был замечен водитель, который разговаривал по телефону или просто пользовался мобильным, через несколько сотен метров его останавливали для беседы.

Как отметила Музиканте, в целом было проверено 215 проезжающих мимо автомобилей, около трети из них, а именно 28% пришлось остановить. Часть из водителей, не зная того, что их заметили, пытались отрицать, что говорили по телефону.

"Результаты показывают тенденцию", - отметила исследователь.

Психолог считает, что причина не в так называемом постсоветском обществе, открытом игнорировании закона или чем-то подобном. Скорее это привычка, возможные последствия которой люди не осознают. Такая же ситуация была с ремнями безопасности несколько десятков лет назад.

"Я не думаю, что люди садятся в машину и думают, я сейчас нарушу закон. Они просто не задумываются о многих вещах, не способны оценить риск", - заявила исследователь.

Уже с лета прошлого года за использование телефона или планшета во время вождения транспортного средства автоводителю полагается штраф в размере от 25 до 100 евро. В Госполиции телеканалу LNT рассказали о том, что отдельная статистика амплитуды штрафов не ведется. Существует только общее число выписанных протоколов, до начала минувшей недели их было 562.

Однако, как указала Музиканте, исследования других стран отмечают, что штрафы никак не влияют на смену привычек.

"Одному будет достаточно получить штраф, для другого и это не будет причиной поменять свое поведение. Другому хватит лишь услышать, что кто-то другой получил штраф", - подчеркнула исследователь.

По ее словам, еще одной причиной, почему люди во время вождения не могут оторваться от телефона, является ритм жизни. Половина минуты в пробке уже может казаться вечностью.

"Самый безопасный способ противиться соблазну взять телефон, как говорит мой коллега, это положить его в багажник", - указала Музиканте.

Фото: flickr.com/tti-tamus