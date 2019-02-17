﻿ Синоптики: ночью в Латвии ударят морозы до -10 градусов, Mixnews.lv

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В ночь на понедельник, 18 февраля, температура воздуха в Латвии понизится до 0..-7 градусов, в Видземе и Латгале - до -10 градусов, прогнозируют синоптики.

При слабом ветре и безветрии местами, в основном в западной и центральной части Латвии образуются туман и иней.

В понедельник в восточной части страны будет солнечно, в западной ожидается большая облачность, без осадков. Южный ветер будет слабым до умеренного, температура воздуха - от +1 до +7 градусов.

В Риге ночью возможен туман и иней, днем будет солнечно. Ночью при полном безветрии похолодает до -3..-4 градусов, местами на окраинах столицы - до -7 градусов. Днем ожидается слабый до умеренного южный ветер, воздух прогреется до +4..+5 градусов.