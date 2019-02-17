﻿ Ночью не будут работать платежные карты и банкоматы Citadele, Mixnews.lv

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В ночь на понедельник, 18 февраля, в течении одного часа не будут работать платежные карты и банкоматы банка Citadele, сообщили в банке.

"Для того, чтобы мы могли предложить клиентам инновации и сделать услуги банка еще удобнее, банку на час придется остановить систему платежных карт и внести в нее несколько улучшений", - заявила руководитель внешней коммуникации банка Citadele Регина Икала.

Она указала, что платежные карты и банкоматы Citadele не будут работать в ночь на понедельник с 01.00 до 02.00.

"Банк решил провести модернизацию системы ночью, чтобы уменьшить неудобства для клиентов до минимума", - добавила представитель банка.

Обобщенные Ассоциацией финансовой отрасли данные свидетельствуют о том, что в 2018 году в конце сентября банк Citadele выдал 314,8 тысяч платежных карт, а также установил 167 новых банкоматов.

Кроме того в конце сентября 2018 года Citadele был четвертым крупнейшим банком Латвии по размеру активов.