﻿ Полиция: вопрос с торговлей дипломами должны решать сами университеты, Mixnews.lv

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Закон не позволяет Госполиции пресекать торговлю дипломными работами, поэтому стражи порядка советуют решать эту проблему внутри вузов, сообщили в Госполиции.

Представитель полиции Симона Гравите указала, что ни в уголовном, ни в административном праве не предусмотрена ответственность за такую деятельность, поэтому полиция не может "работать" с теми, кто пишет дипломные работы или их продает.

В Госполиции указали, что покупка дипломных работ является вопросом академической честности, который нужно решать внутри вуза, предусмотрев ответственность во внутренних правилах.

На сайте объявлений ss.com в данный момент размещено около 300 предложений помочь написать или сделать за студента дипломную работу. В отделе объявлений также продаются уже готовые работы. Не во всех объявлениях указаны цены, однако по некоторым предложениям можно сделать вывод, что написание эссе может стоить несколько десятков евро, однако бакалаврская или магистерская работа может стоить и несколько сотен евро. В объявлениях часто указывается, что работы пишет команда специалистов, к тому же нередко дипломную работу предлагают написать в очень короткие сроки.

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