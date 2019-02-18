﻿ Родители выйдут на акцию протеста против закрытия школы в Елгаве, Mixnews.lv

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В понедельник в центре Елгавы планируется массовая акция протеста против закрытия 2-й основной школы. Как пишет nra.lv, предполагается, что в нем примут участие до 500 человек. Это может стать первым митингом такого масштаба в городе за последние годы.

Акция состоится 18 февраля в 15:30 на площади герцога Екаба в центре города.

Как сообщалось ранее, в конце января в Елгаве началось обсуждение реорганизации сети школ, которое вызвало возмущение родителей. Согласно плану, который пользуется поддержкой руководства города, в помещения расположенной в центре города 2-й основной школы должна переехать гимназия Spīdola, которой давно требуется более просторное здание. Во 2-й основной школе, которая работает по билингвальной модели, учится 661 ученик - это пятая по размеру основная школа в Латвии. Предполагается, что основная часть школьников продолжит учебу в 6-й средней школе, расположенной в другом конце города.

"Официально то, что происходит, называется реорганизацией, но на самом деле это ликвидация хорошей школы, - заявил накануне митинга один из активистов Гатис Озолс. - Хорошую школу с более высоким рейтингом собираются присоединить к школе, у которой дела идут хуже. В результате коллектив 2-й основной школы будет разрушен, школьники будут искать себе новые школы где-то в городе". 2-я основная школа делит 53-57 места в рейтинге малых школ Латвии, который составляет Фонд Атиса Кронвалдса. 6-я школа делит 82-86 место в рейтинге.

По словам Озолса, в действиях противников реорганизации нет политического подтекста. Возмущение родителей вызывает непрофессиональная попытка должностных лиц Елгавской думы решить проблемы с помещениями за счет маленьких детей.

"Родители поддерживают реализуемый в стране постепенный переход на обучение на латышском языке, - сообщил другой представитель родителей Игорь Лепин. - Выдвинутая цель - повлиять на депутатов Елгавской думы, призвать их не принимать непродуманное и неаргументированное решение о закрытии сильной, растущей школы с большим потенциалом и сильными учителями и учениками".

Голосование в городской думе по вопросу реорганизации сети школ состоится 28 февраля. Предполагается, что в случае положительного решения 2-я основная школа оставит свои помещения по окончании 2018/2019 учебного года.

Фото: J2psk.lv