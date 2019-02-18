﻿ NRA: Цукурса могут перезахоронить на Братском кладбище, Mixnews.lv

Общество |

После решения Генпрокуратуры закрыть уголовный процесс о возможной причастности латвийского летчика Герберта Цукурса к уничтожению еврейского населения во время гитлеровской оккупации вновь обсуждается вопрос о его перезахоронении, пишет газета Neatkariga.

Следствие велось почти 13 лет - с 2006 года по статье 71 Уголовного закона Латвии ("геноцид"). Теперь родственники летчика вправе вновь побороться за то, чтобы Цукурс был перезахоронен на Братском кладбище в Риге.

Вопрос о перезахоронении Цукурса был поднят в 2011 году. Тогда организация "Национальная сила" распространила заявление о том, что из Бразилии от детей Герберта Цукурса пришло письмо с просьбой перезахоронить останки отца на Братском кладбище Риги — как героя латышского народа. Однако тогда комиссия историков при президенте Латвии порекомендовала этого не делать – с моральной точки зрения это нежелательно. Против перезахоронения высказался и мэр Риги Нил Ушаков.

Но после заключения прокурора отдела расследований особо важных дел Монвида Зелчса, который считает, что факт участия Цукурса в команде Арайса нельзя автоматически трактовать как преступление, родственники летчика решили опять поднять вопрос о перезахоронении.

Дочь Цукурса Антинеа Долорес Цукурс-Ризото расценила закрытие дела как свидетельство того, что моральных препятствий для перезахоронения отца на Братском кладбище больше не осталось.

Однако директор Агентства по памятникам Гунтис Гайлитис сказал, что начать работать можно только после того, как будут изучены все обстоятельства дела Цукурса.

"Такие дела мы рассматриваем очень скрупулезно. С такими, как кавалер военного ордена Лачплесиса Янис Лавениекс, как Рудольфс Бангерскис или Вилнис Янумс, все ясно. Дело Цукурса мы пока не изучали", – отметил Гунтис Гайлитис в разговоре с журналистами.

Герберт Цукурс — латвийский летчик, конструктор, журналист. Входил в состав знаменитой "команды Арайса", которая в 1941 году уничтожила не менее 25 000 латвийских евреев. Считается военным преступником, но не был судим. По воспоминаниям множества очевидцев, Цукурс лично принимал непосредственное участие в казнях невинных людей. После Второй мировой войны Герберт Цукурс с семьей бежал в Бразилию, но в 1965 году его выследили и убили. По наиболее распространенной версии, военного преступника уничтожили агенты израильской спецслужбы "Моссад".

Фото: Theapricity.com