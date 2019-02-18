﻿ Эксперимент: правда ли, что латвийское мясо "накачивают" водой?, Mixnews.lv

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В программу телеканала TV3 Bez Tabu обратился некий мужчина, который констатировал, что мясо, которое он часто покупает и готовит, содержит подозрительно много воды, пишет Nra.lv.

Улдис хотел выяснить, нормально ли то, что ему необходимо платить не только за само мясо, что и за воду, которую в большом количестве мясо выделяет. По словам мужчины, он слышал, а также видел видео в интернете, которые свидетельствуют, что в мясо при помощи шприцев добавляют воду, чтобы увеличить его вес.

Раньше в мясе не было так много жидкости, заключил мужчина.

Улдис провел эксперимент и приготовил свинину. В результате из 800 гр мяса выделилось 140 мл воды — почти пятая часть от общего веса продукта.

Представитель Продовольственно-ветеринарной службы Илзе Пликша, между тем, рассказала программе, что служба нередко получает от жителей сообщения с подозрениями на то, что в мясо добавляют воду. Однако проверки показали, что в Латвии это не соответствует действительности.

Исследование показало, что на количество воды в мясе в большой степени влияет стресс животного до и во время закалывания. Также, как указали специалисты, на это влияет возраст животного.