﻿ "Одно решение, 660 судеб": в Елгаве прошел пикет в защиту 2-й основной школы, Mixnews.lv

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В понедельник, 18 февраля, в Елгаве состоялась массовая акция протеста против закрытия 2-й основной школы.

Как сообщила в эфире радио Baltkom член родительского комитета Елгавской 2-й основной школы Татьяна Баринова, на митинг пришли около 400 человек. По ее словам, очень многие жители пришли с различными плакатами, на которых были написаны такие слоганы как "У нас не спрашивают, нами повелевают", "Одно решение, 660 судеб", и т.д..

Кроме того, Баринова указала, что родители учеников 2-й основной школы не выступают против реорганизации как таковой, они хотят не допустить ликвидации школы.

"Мы не против реорганизации, мы хотели, чтобы учитывались наши интересы. Ведь теперь дорога до школы будет занимать много времени и денег, а как дети будут ездить на кружки?", - отметила она.

Баринова подчеркнула, что митинг является лишь "одним из пунктов программы" и родители намерены защищать школу до конца.

"Нас волнует то, что притесняют права жителей. Наш протест - это комплект к общему движению. Добиться чего-то мы можем, действуя на правовой основе, а протестная акция - это один из пунктов нашей программы", - заявила она.

Кроме того, по словам Бариновой, школа не страдает от нехватки учеников - учебное заведение заполнено на 83% и ежегодный прирост школьников составляет 3%.

Напомним, в конце января в Елгаве началось обсуждение реорганизации сети школ, которое вызвало возмущение родителей. Согласно плану, который пользуется поддержкой руководства города, в помещения расположенной в центре города 2-й основной школы должна переехать гимназия Spīdola, которой давно требуется более просторное здание. Во 2-й основной школе, которая работает по билингвальной модели, учится 661 ученик - это пятая по размеру основная школа в Латвии. Предполагается, что основная часть школьников продолжит учебу в 6-й средней школе, расположенной в другом конце города.

"Официально то, что происходит, называется реорганизацией, но на самом деле это ликвидация хорошей школы, - заявил накануне митинга один из активистов Гатис Озолс. - Хорошую школу с более высоким рейтингом собираются присоединить к школе, у которой дела идут хуже. В результате коллектив 2-й основной школы будет разрушен, школьники будут искать себе новые школы где-то в городе". 2-я основная школа делит 53-57 места в рейтинге малых школ Латвии, который составляет Фонд Атиса Кронвалдса. 6-я школа делит 82-86 место в рейтинге.

По словам Озолса, в действиях противников реорганизации нет политического подтекста. Возмущение родителей вызывает непрофессиональная попытка должностных лиц Елгавской думы решить проблемы с помещениями за счет маленьких детей.

"Родители поддерживают реализуемый в стране постепенный переход на обучение на латышском языке, - сообщил другой представитель родителей Игорь Лепин. - Выдвинутая цель - повлиять на депутатов Елгавской думы, призвать их не принимать непродуманное и неаргументированное решение о закрытии сильной, растущей школы с большим потенциалом и сильными учителями и учениками".

Голосование в городской думе по вопросу реорганизации сети школ состоится 28 февраля. Предполагается, что в случае положительного решения 2-я основная школа оставит свои помещения по окончании 2018/2019 учебного года.

Фото: Skaties.lv