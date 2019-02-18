﻿ "Дума в своем уме?": в Вецлайцене отметят День мужчин 23 февраля, Mixnews.lv

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В эту субботу, 23 февраля, в Вецлайцене состоится мероприятие "Увольнение в День мужчин". Время проведения вечеринки и ее тема вызвали бурную реакцию пользователей Twitter, поскольку именно 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества.

Рекламу мероприятия заметил Андрис Паулс-Павулс и обратился к Алуксненской краевой думе за объяснениями.

"Алуксненское краевое самоуправление в своем уме?", - возмущенно написал мужчина, отметив в своем комментарии и официальный аккаунт Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

Недовольство по поводу темы и времени проведения вечеринки высказала и публицист Элита Вейдемане.

"Колоссально. В Вецлайцене празднуют день армии оккупантов. Молодцы!", - указала журналист.

Kolosāli. Veclaicenē svin okupantu armijas dienu. Malacīši! — Elita Veidemane (@elitaveidemane) 16 февраля 2019 г.

Страница Алуксненской краевой думы опубликовала ответ на возмущение, подчеркнув, что организаторы праздника просто сделали неудачный выбор названия.

Pasākuma rīkotāji ar šo pasākumu nav domājuši kā slavināšanu. Tā ir neveiksmīga nosaukuma izvēle. — Alūksnes novads (@Aluksnes_novads) 16 февраля 2019 г.

Между тем Янис Лочмелис написал, что нужно сначала страну в порядок привести, а потом уже заниматься названиями мероприятий.

"Кстати, где все герои и защитники прячутся, когда для жителей приграничных территорий создают все возможное для их уничтожения? Теперь увидели плакат и прыгают в высоту 3D. Приведите страну в порядок, а не названия!", - отметил он.

Starp citu, kur ir visi varoņi un aizstāvji, kad pierobežas iedzīvotājiem rada visu iespējamo iznīcībai? Tagad ierauga plakātu un lec triju Dē augstumā. Sakārtojiet valsti nevis tikai nosaukumus! — Jānis Ločmelis (@siksparnis) 16 февраля 2019 г.

В свою очередь, Андрис Страздиньш указал на то, что мероприятие никак не связано с советской армией.

"И чем это хуже Дня св. Валентина? Здесь ничего не указывает на армию СССР! День мужчин", - написал пользователь.

Un ar ko tas ir sliktāk par kaut kādu valentīndienu? Te nekas nenorāda uz CCCP armiju! Vīriešu diena. — Andris Strazdiņš (@vejizs) 17 февраля 2019 г.

День защи́тника Оте́чества отмечается ежегодно 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии.

С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как "День Красной армии", с 1946 года — "День Советской армии", с 1949 по 1992 годы — "День Советской армии и Военно-морского флота".

После распада СССР праздник также продолжают отмечать в ряде других стран СНГ. В Латвии 23 февраля некоторые люди отмечают День мужчин.