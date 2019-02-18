﻿ "Дума в своем уме?": в Вецлайцене отметят День мужчин 23 февраля, Mixnews.lv

"Дума в своем уме?": в Вецлайцене отметят День мужчин 23 февраля (21)

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Общество | 18 февраля 2019 года, 18:36

В эту субботу, 23 февраля, в Вецлайцене состоится мероприятие "Увольнение в День мужчин". Время проведения вечеринки и ее тема вызвали бурную реакцию пользователей Twitter, поскольку именно 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества.

Рекламу мероприятия заметил Андрис Паулс-Павулс и обратился к Алуксненской краевой думе за объяснениями.

"Алуксненское краевое самоуправление в своем уме?", - возмущенно написал мужчина, отметив в своем комментарии и официальный аккаунт Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

Недовольство по поводу темы и времени проведения вечеринки высказала и публицист Элита Вейдемане.

"Колоссально. В Вецлайцене празднуют день армии оккупантов. Молодцы!", - указала журналист.

Страница Алуксненской краевой думы опубликовала ответ на возмущение, подчеркнув, что организаторы праздника просто сделали неудачный выбор названия.

Между тем Янис Лочмелис написал, что нужно сначала страну в порядок привести, а потом уже заниматься названиями мероприятий.

"Кстати, где все герои и защитники прячутся, когда для жителей приграничных территорий создают все возможное для их уничтожения? Теперь увидели плакат и прыгают в высоту 3D. Приведите страну в порядок, а не названия!", - отметил он.

В свою очередь, Андрис Страздиньш указал на то, что мероприятие никак не связано с советской армией.

"И чем это хуже Дня св. Валентина? Здесь ничего не указывает на армию СССР! День мужчин", - написал пользователь.

День защи́тника Оте́чества отмечается ежегодно 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии.

С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как "День Красной армии", с 1946 года — "День Советской армии", с 1949 по 1992 годы — "День Советской армии и Военно-морского флота".

После распада СССР праздник также продолжают отмечать в ряде других стран СНГ. В Латвии 23 февраля некоторые люди отмечают День мужчин.

Комментарии 21
андрюХА1 час назад
Все кто против праздников Мужчин- открытые гомосеки!
Долой гомосятину- Мужчины это сила и гордость Латвии!
3
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nelojals1 час назад
23 февраля - День Советской Армии и Военно-морского флота СССР. Пидарасам и протриротсам не понять. Padomju Latvija mūžos lai dzīvo…
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Patriot2 часа назад
Tà ir cilvèku brìva izvèle svinèt vai nè so dienu. Tie kas dienèja padomju armijà svin.
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