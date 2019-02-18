﻿ Учителя могут устроить протест с требованием повысить им зарплаты, Mixnews.lv

Учителя могут устроить протест с требованием повысить им зарплаты (5)

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Общество | 18 февраля 2019 года, 19:02

Реагируя на невыполнение графика повышения зарлат учителей, Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) может провести акцию протеста, заявила председатель организации Инга Ванага.

В среду, 20 февраля, состоится внеочередное заседание совета ЛПРОН. На первой закрытой части будут обсуждаться актуальные вопросы, затем на встречу придут представители правительства - премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр образования и науки Илга Шуплинска, министр финансов Янис Рейрс, а также представители коалиционных партий.

Ванага рассказала, что в еще январе, когда поступили первые сигналы о том, что в бюджет будущего года могут не быть включены средства на повышение зарплат педагогов, как предусматривает ранее достигнутая договоренность, члены совета ЛПРОН предложили подумать о возможности активных действий, в том числе акций протеста.

Так как график повышения зарплат учителей в этом году выполнять не планируется, совет ЛПРОН рассмотрит возможности протеста.

Как сообщалось ранее, Кариньш заявил, что проблемы оплаты труда учителей будут решаться в бюджете 2020 года, когда правительство начнет "формировать свою политику, а не технически принимать бюджет".

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
nelojals1 час назад
Могут и провести... Всем похуй. Кто-то видел пикет депутатов с требованием повышения окладов ?
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Наци1 час назад
А давайте просить повышение минималки! Что за беспредел, работать за 340 на руки, при таком уровне жизни!!!
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вса38 минут назад
Учителя не смогут. Скажут работать без зарплаты - будут работать. Из любви к искусству.
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