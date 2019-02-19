﻿ Фенолог: в Латвии морозы до -15 продержатся весь март, Mixnews.lv

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После теплого начала недели в Латвии снова ожидается похолодание - морозы продлятся вплоть до конца марта. Об этом в своем блоге написал латгальский фенолог Вилис Букшс.

Погода в марте будет похожей на февральскую, указал Букшс. В следующем месяце хоть и ожидаются осадки, но солнечных дней будет больше. Как отметил фенолог, в первой половине марта ночи еще будет морозными и в некоторых районах страны температура воздуха в темное время суток может понизиться до -15 градусов. Морозы продолжатся до конца месяца.

По словам Букшса, весеннее тепло в Латвию придет ближе к 30 марта, когда вернутся первые аисты.

Также фенолог подчеркнул, что теплая погода стабилизируется на Пасху (21 апреля), когда воздух прогреется до +20 градусов. Май также будет по-летнему теплым.

Между тем, как указал Букшс, в июне ожидается умеренно теплая погода, выпадет много осадков.