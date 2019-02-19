﻿ СМИ: старшеклассники с 2020 года смогут углубленно изучать отдельные предметы, Mixnews.lv

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Если все пойдет по плану, уже в следующем году ученики средних школ будут учиться по новой модели образования, а это значит, что у школьников будет возможность углубленно изучать интересующие их предметы. Планируется, что большую часть времени подростки будут изучать общеобразовательные предметы, а остальное время будет отведено углубленному обучению. Предусмотренные изменения в модели образования не повлияют ни на общее количество уроков, ни на нагрузку школьников, сообщает телеканал TV3.

На данный момент ученик средней школы одновременно изучает 20 предметов, однако составители содержания образования сделали вывод, что это слишком много и у школьников нет возможности углубиться в изучение какой-то конкретной дисциплины, отмечают журналисты. Новое содержание образование в средних школах предлагает ученику выбрать предметы, которые он хочет изучать углубленно. В 10-м классе подростки продолжат изучать предметы из основной школы, а после список изучаемых предметов сократится. Выбранные предметы можно будет изучать на более высоком уровне - до сих пор в таком объеме школьники не учились.

"В 12 классе можно будет выбрать три основательных курса. Шесть часов в неделю или даже целый день можно будет посвятить, например, математике или физике. Смысл такого курса в том, что можно будет длительно изучать литературу, что-то создать", - заявила руководитель введения содержания образования Skola 2030 Зане Олиня.

Как отмечает TV3, например, если ребенка интересуют инженерные науки, в его списке предметов могли бы быть физика, математика и социология. В свою очередь, если школьник хочет в будущем стать историком, он сможет углубленно изучать латышский язык и литературу, историю, культуру и искусство. Каждая школа сама выберет, какие комбинации предметов она будет предлагать своим ученикам.

"Нужно понимать не только то, что школа хочет, но и то, что школа может сделать. В каких отраслях мы сможем преподавать качественные и углубленные курсы. Это первое серьезное решение, которое школы должны принять", - сказал журналистам директор Огрской 1-й средней школы Игорь Григорьев.

Как указал глава Госцентра содержания образования Гунтарс Цатлакс, углубленные курсы не начнутся в 10-м классе, поэтому нет повода для беспокойства, если ученик к концу основной школы не знает, что конкретно он хочет изучать.

TV3 отмечает, что похожая модель образования на данный момент введена в Сигулдской средней школе. Ученики могут выбрать между тремя модулями: культура, лидерство, роботехнологии.

Вместе с новым содержанием образования также планируется ввести разные уровни для централизованных экзаменов. На данный момент разрабатываются примеры программ учебных предметов, а уже в сентябре следующего года новая модель образования должна быть введена во всех школах.

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