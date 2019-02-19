﻿ Режиссер: нам не хватает камней в окнах Сейма, Mixnews.lv

Общество |

Латвийцам стоит брать пример с французов, участвующих в протестах "желтых жилетов" если они хотят добиться чего-то от политиков. Такое мнение в интервью изданию Diena высказал латвийский режиссер и сценарист Айк Карапетян. Об этом пишет портал TVNET.

По его словам, общество в Латвии слишком пассивное и по этой причине чиновники делают то, что им вздумается.

"Один как идиот в желтой жилетке к Сейму я не пойду. Но, если увижу, что люди на самом деле выходят на улицы, я присоединюсь с большим удовольствием. Я думаю, что нам этого не хватает. Нам не хватает и камней в окнах здания Сейма. Цинизм стал настолько велик, что политики и чиновники больше не боятся. А вот Макрон во Франции боится - желтые жилеты больше являются рассказом не только о его кресле, но и о Франции. В Латвии все знают, что ответственные должностные лица коррумпированы, ну и что? Это потому что мы сами пассивные псины. Немножко на дверь полаяли: "Гав-гав!" и спать пошли", - отметил Карапетян.

Напомним, масштабные протесты "желтых жилетов" во Франции начались с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Зачастую акции сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

По данным СМИ, за время протестов ранения получили около 1,9 тысячи манифестантов и около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Фото: mixnews.lv