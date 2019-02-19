﻿ Астрономы обещают суперлуние в небе над Латвией, Mixnews.lv

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Во вторник, 19 февраля, в небе над Латвией можно будет наблюдать суперлуние, свидетельствует опубликованная на портале StarSpace информация.

Луна будет находиться на расстоянии в 356 846 километров от Земли. Это будет самым коротким расстоянием между Землей и ее спутником.

Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Фото: pixabay.com