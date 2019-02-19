﻿ Астрономы обещают суперлуние в небе над Латвией, Mixnews.lv

Астрономы обещают суперлуние в небе над Латвией
Общество | 19 февраля 2019 года, 09:18
Во вторник, 19 февраля, в небе над Латвией можно будет наблюдать суперлуние, свидетельствует опубликованная на портале StarSpace информация.
Луна будет находиться на расстоянии в 356 846 километров от Земли. Это будет самым коротким расстоянием между Землей и ее спутником.
Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли.
Фото: pixabay.com