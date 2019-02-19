﻿ Известные латвийцы призывают выдвинуть Левитса на пост президента, Mixnews.lv

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Известные в латвийском обществе люди в рамках гражданской инициативы "За выдающегося президента Латвии" призывают выдвинуть на пост главы государства Эгила Левитса, сообщила представитель инициативы Кристина Тярве.

Также они призывают Левитса согласиться баллотироваться на эту должность.

В обращении к депутатам Сейма подчеркивается, что Левитс - профессионал высшей пробы, позиция которого по вопросам фундаментальных ценностей и независимость мнений не вызывают сомнений. Также он внес значительный вклад в развитие государства.

Призыв подписали Георг Андреев, Нормунд Бергс, Юрис Цалитис, Лидия Доронина-Ласмане, Зайга Гайле, Угис Грунтманис, Алвис Херманис, Нора Икстена, Дайнис Иванс, Виестур Кайришс, Андрис Кронбергс, Мартиньш Кибилдс, Вероника Круминя, Лаурис Лиепа, Давис Симанис, Инна Штейнбука, Эдгар Верпе, Андрис Вилкс, Мара Залите, Вилис Витолс и др. - в целом более 100 представителей различных областей.

В обращении подчеркивается, что Левитс - человек, которого знают и уважают в Европе, который всегда выступал за соблюдение конституционных принципов, за открытое, современное, уважающее свой язык и культуру государство.

В 2018 году Левитс был удостоен титула "Человек Европы 2018".