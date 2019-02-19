﻿ Умер Карл Лагерфельд, Mixnews.lv

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Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни, сообщает Figaro.

"Кутюрье, фотограф и стилист был слаб на протяжении последних нескольких недель. Получивший известность благодаря своим костюмам и черным очкам, он был художественным директором Chanel с 1983 года", — отмечает издание.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего Отто Лагерфельда. В 1952 году он переехал в Париж. В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. В 1983 году он стал художественным директором Дома Chanel.