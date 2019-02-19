﻿ Ушла из жизни профессор кафедры русского языка ЛУ Татьяна Тополевская, Mixnews.lv

Ушла из жизни профессор кафедры русского языка ЛУ Татьяна Тополевская
Общество | 19 февраля 2019 года, 16:26
После продолжительной болезни скончалась доктор филологии, профессор кафедры русского языка Филологического факультета Латвийского университета Татьяна Васильевна Тополевская.
В мае прошлого года Татьяна Васильевна серьезно заболела, ей требовалось переливание крови. На призыв о помощи откликнулись десятки человек.
Прощание с Татьяной Тополевской состоится в субботу, 23 февраля, в 12 часов, на кладбище Лачупес в Иманте.
Редакция MIX MEDIA GROUP выражает соболезнования родным и близким Татьяны Васильевны.
Фото из частного архива