﻿ Ушла из жизни профессор кафедры русского языка ЛУ Татьяна Тополевская, Mixnews.lv

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После продолжительной болезни скончалась доктор филологии, профессор кафедры русского языка Филологического факультета Латвийского университета Татьяна Васильевна Тополевская.

В мае прошлого года Татьяна Васильевна серьезно заболела, ей требовалось переливание крови. На призыв о помощи откликнулись десятки человек.

Прощание с Татьяной Тополевской состоится в субботу, 23 февраля, в 12 часов, на кладбище Лачупес в Иманте.

Редакция MIX MEDIA GROUP выражает соболезнования родным и близким Татьяны Васильевны.

Фото из частного архива