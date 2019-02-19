﻿ Специалисты рассказали, как в Латвии заделывают ямы на дорогах, Mixnews.lv

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Предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) опубликовало на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказывает, как в Латвии заделывают ямы на дорогах с асфальтовым покрытием. Как отмечают эксперты, их латают по специальной технологии - холодного асфальтирования.

Смесь холодного асфальта должна быть устойчивой к колебаниям температур и влажности, должна соответствовать определенным требованиям качества, поэтому проводятся проверки объема, плотности и битумного содержания.

В лаборатории LVC каждый образец проходит 7 тестов. В случае, если тесты указывают, что смесь асфальта не соответствует параметрам качества, за работы, произведенные с несоответствующим материалом, не производится оплата.

Aukstā asfalta maisījumam ir jābūt izturīgam svārstīgās temperatūras un mitruma apstākļos. Tāpēc maisījumiem, kas tiek izmantoti uz valsts autoceļiem, veic tilpuma, blīvuma un bitumena satura pārbaudes. pic.twitter.com/JzXJ2zIOIL — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 19 февраля 2019 г.

В этом году на государственных автодорогах залатаны выбоины площадью 2371 кв. м, ремонтные работы обошлись в 126 тыс. евро, сообщает LVC.

Arī aukstā asfalta maisījumiem, ar kuriem mainīgajos laika apstākļos tiek labotas bedres uz valsts autoceļiem, ir jābūt kvalitatīviem. Tāpēc tie tiek testēti mūsu Ceļu laboratorijā. Ja materiāls neatbilst prasībām, darbi kas ar to ir veikti netiek apmaksāti. pic.twitter.com/CXIsRvjFYl — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 19 февраля 2019 г.

Напомним, в аварийном состоянии нынешней зимой находятся 296 км главных государственных автодорог, 1 440 км региональных и 3 764 км местных автодорог, что в совокупности составляет 5 500 км всех дорог Латвии.