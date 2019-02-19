﻿ Специалисты рассказали, как в Латвии заделывают ямы на дорогах, Mixnews.lv

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Специалисты рассказали, как в Латвии заделывают ямы на дорогах (5)

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Общество | 19 февраля 2019 года, 20:56

Предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) опубликовало на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказывает, как в Латвии заделывают ямы на дорогах с асфальтовым покрытием. Как отмечают эксперты, их латают по специальной технологии - холодного асфальтирования.

Смесь холодного асфальта должна быть устойчивой к колебаниям температур и влажности, должна соответствовать определенным требованиям качества, поэтому проводятся проверки объема, плотности и битумного содержания.

В лаборатории LVC каждый образец проходит 7 тестов. В случае, если тесты указывают, что смесь асфальта не соответствует параметрам качества, за работы, произведенные с несоответствующим материалом, не производится оплата.

В этом году на государственных автодорогах залатаны выбоины площадью 2371 кв. м, ремонтные работы обошлись в 126 тыс. евро, сообщает LVC.

Напомним, в аварийном состоянии нынешней зимой находятся 296 км главных государственных автодорог, 1 440 км региональных и 3 764 км местных автодорог, что в совокупности составляет 5 500 км всех дорог Латвии.

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Комментарии 5
Алекс1 час назад
А в Риге за месяц залатали ям по особой технологии РД на 400 тыс.евро.Во пахали!
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Самое главное1 час назад
По Курземскому проспекту 4-5дней назад заделывали ямы,вся весь мусор,чем летали валяется около обочине,а ямы такие же через 4 дня!!!
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Alex50 минут назад
Тесты плохие ,оплата не производится...здорово ...а колёса,подвеска - ваши проблемы
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