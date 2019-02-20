﻿ Латышский мусульманин: высечь жену иногда бывает даже полезно, Mixnews.lv

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Мужьям иногда полезно сечь своих жен, это идет на пользу отношениям. Уверенность в этом в программе "Женщина. Личное" на телеканале STV Pirmā высказал мусульманин латышского происхождения, публицист Ахмед Роберт Климович.

"Моя жена так замечательно ко мне относится, что… Да, я понимаю, что мне так или иначе нужно ее сечь", - приводит слова Климовича TVNET, опубликовавший фрагмент программы.

На вопрос ведущей Дайны Янькалне, действительно ли он считает это правильным, Климович ответил положительно.

"У нас случаются ссоры. Когда она начинает ругаться, дерзить, не слушает меня. Она пытается быть лидером. Если бы я сек ее регулярно, такого бы не было. Ей бы это было только на пользу", - уверен Климович.

Он считает, что страх является нормальной формой отношений в семье.

"Это очень хорошо, если она меня боится. Жена должна уважать мужа. Дети тоже меня боятся. Если сказать, что сейчас придет папа, они сразу бегут в кровать. Думаю, жена тоже меня уважает", - заключил Климович.