﻿ В Риге впервые пройдет фестиваль персонального роста #MaināmPasauli, Mixnews.lv

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23 марта в Риге пройдет первый фестиваль персонального роста #MaināmPasauli. Мероприятие состоится в танцевальной студии Dzirnas на улице Лачплеша 106/108.

У посетителей фестиваля будет возможность получить различные навыки, которые помогут познать себя и развиться на физическом, эмоциональном, ментальном и духовном уровне.

В течение дня гости мероприятия смогут посетить 100 различных мастер-классов и выбрать, которые больше всего подходят их нынешней жизненной ситуации и интересам.

На фестивале будут представлены такие учебные центры и школы как центр персонального развития Miervidi, Рижская школа коучинга, общество Contemplatio, Центр новой психологии, Институт Морено, Школа человеческого сознания, "9 солнечная школа", Институт Трансперсонального обучения, студия здоровья и фитнеса Vingrosev.lv и др..

Кроме того, как сообщают организаторы мероприятия, на фестивале в качестве лекторов примут участие тренеры по персональному росту, коучи, психологи, мастера-практики здорового и дружественного к природе образа жизни, мастера по медитации и духовной практике.

В их числе - тренер по осведомленности Aнсис Юргис Стабингис, гражданская активистка, юрист и вдохновительница Иева Бранте, альпинист Кристапс Лиепиньш, тренер по личностному росту и гештальт-терапевт Анна Лиецкалныня, лютеранский священник и исследователь христианской мистики Павел Левушкан, специалисты по питанию и здоровому образу жизни Дита Ласе, Шейла и др..

У посетителей также будет возможность научиться делать качественные фотографии с помощью мобильного телефона, сохранить хорошее зрение или в домашних условиях испечь ржаной хлеб.

Особыми гостями фестиваля станут студенты легендарного Zen-мастера Thich Nhat Hanh из монастыря Сливовой долины - Phap Tien и Tony Duong. Они проведут мастер-класс по дзен-буддийской медитации.

Со всей информацией о мастер-классах, специалистах и представляющих их центрах и школах можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля festivals.memorywater.lv.

На портале есть возможность зарегистрироваться для участия в мероприятии и составить свой план занятий. Места во всех мастер-классах ограничены, поэтому организаторы фестиваля рекомендуют свой выбор сделать как можно быстрее.

Во время фестиваля будут работать и кафе. Кроме того у гостей фестиваля появится возможность посетить стенды товаров и услуг в рамках мероприятия.

Организаторами фестиваля являются общество Veselību visiem, предприятие MemoryWater и сообщество Varabunga. Медиа-партнер предприятия - журнал здоровья "36,6". Фестиваль #MaināmPasauli планируется проводить каждый год, отмечают организаторы.

Специально для фестиваля, впервые в Латвии, разработана современная система резервации web-app, которая позволяет обеспечить самое широкое содержание - festivals.memorywater.lv.

Билеты на фестиваль можно приобрести ЗДЕСЬ!

Фото: pixabay.com