﻿ Министр против микропредприятий: бесполезный пережиток прошлого, Mixnews.lv

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Министр против микропредприятий: бесполезный пережиток прошлого (10)

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Общество | 19 февраля 2019 года, 21:17

Во время заседания правительства министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") заявил, что в настоящее время систему здравоохранения содержат примерно 600 000 людей, работающих в общем налоговом режиме.

Он отметил, что всего в Латвии около миллиона работающих. А это значит, что остальные являются сотрудниками микропредприятий, самозанятыми лицами и пр. По мнению Рейрса, они не несут для страны важной социальной функции и являются пережитком прошлого.

По его словам, несмотря на то, что сама идея микропредприятий в Европе получила много наград, ни одна страна ЕС не захотела ввести его у себя.

Рейрс уверен, что ситуацию можно решить, уменьшив количество налоговых режимов, которых сейчас семь. Министр уточнил, что пока никакие переговоры об изменениях налогов не ведутся, и дискуссии начнутся только в апреле, после того как завершится работа над бюджетом 2019 года.

На просьбу прокомментировать прозвучавшее на заседании правительства предложение пересмотреть режим налога с микропредприятия Рейрс ответил, что этот режим не дает положительного эффекта, что признали также международные эксперты.

Фото: flickr.com/saeima

Комментарии 10
Alex54 минуты назад
Если бы не микрики ,то уехало бы ещё тыщ 50 людей ...а Рейрс помнится был министром финансов,потом долго обижался ,что поставили на министра "экономики",теперь любимое кресло вернули .Но мы поняли ,какая жертва тут следующая...какие-то "международные эксперты" признали ,что нет эффекта.Ни проверить ,ни поверить...
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Майк26 минут назад
Удивительно циничные люди.живут в своем мире с тыс.зарплатами и вред от них людям огромный.
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Alex42 минуты назад
...аминь...
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