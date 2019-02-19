﻿ Министр против микропредприятий: бесполезный пережиток прошлого, Mixnews.lv

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Во время заседания правительства министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") заявил, что в настоящее время систему здравоохранения содержат примерно 600 000 людей, работающих в общем налоговом режиме.

Он отметил, что всего в Латвии около миллиона работающих. А это значит, что остальные являются сотрудниками микропредприятий, самозанятыми лицами и пр. По мнению Рейрса, они не несут для страны важной социальной функции и являются пережитком прошлого.

По его словам, несмотря на то, что сама идея микропредприятий в Европе получила много наград, ни одна страна ЕС не захотела ввести его у себя.

Рейрс уверен, что ситуацию можно решить, уменьшив количество налоговых режимов, которых сейчас семь. Министр уточнил, что пока никакие переговоры об изменениях налогов не ведутся, и дискуссии начнутся только в апреле, после того как завершится работа над бюджетом 2019 года.

На просьбу прокомментировать прозвучавшее на заседании правительства предложение пересмотреть режим налога с микропредприятия Рейрс ответил, что этот режим не дает положительного эффекта, что признали также международные эксперты.

Фото: flickr.com/saeima