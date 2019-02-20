﻿ И снова утепляемся: в среду похолодает и усилится ветер, Mixnews.lv

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В среду в Латвии временами ожидается дождь, а днем также кратковременный снегопад, прогнозируют синоптики.

Будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха - от +1 до +5 градусов, в среду вечером - от +1 до -4 градусов.

В течение дня западный, северо-западный ветер усилится, во второй половине дня и вечером его скорость в порывах будет достигать 16-21 м/сек.

В Риге временами возможен дождь, во второй половине дня - снег. Вечером северо-западный ветер в порывах усилится до 21 м/сек. Температура воздуха составит +4 градуса, вечером похолодает до -1 градуса.

Фото: Flickr/Steve Maskell