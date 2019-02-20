﻿ Twitter: говорят, мы мировой лидер по сокращению населения, Mixnews.lv

Twitter: говорят, мы мировой лидер по сокращению населения (11)

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Общество | 20 февраля 2019 года, 09:04

Согласно данным международной статистической базы Worldometer, в Латвии наблюдается самое большое в мире сокращение населения. За год мы потеряли 0,98% людей. Об этом со ссылкой на данные Worldometer в своем Twitter пишет пользователь Андрис.

"По данным Worldmeters Латвия находится на 1-м месте в мире по сокращению населения в прошлом году. С отрывом. Первое место в мире. Первое место. В мире. Да ... ", - написал он.

Другие пользователи критически относятся к данным Worldometer. Кристап в комментарии указал, что данные ненадежны и неточны.

"Есть источники, которые используют для разговоров "в Латвии все плохо". Есть и официальные источники, на которые можно положиться. В этой таблице, например, неверно указана площадь Латвии, которая составляет 64 573 кв. км, то же самое и с населением и миграцией. [...] Зачем использовать очевидные неточные данные из ненадежного источника? Есть ЦСУ, Евростат, ОЭСР, Всемирный банк, МВФ и т. д. На них можно положиться", - говорит Кристапс.

Согласно данным ЦСУ, прошлый год Латвия закончила с лучшим сальдо миграции и с самой маленькой с 1999 года потерей населения.

Как пишет Rus.lsm.lv, официальные полные результаты за 2018 год ЦСУ пока не опубликовало, но в текущем режиме пополняет свои публично доступные базы данных. После появления в них информации о рождаемости и смертности за декабрь прошлого года (итоги остальных месяцев были введены ранее) Rus.Lsm.lv смог подсчитать и сальдо миграции — и за декабрь, и за весь прошлый год.

Однако для выяснения структуры миграции уже имеющихся данных ЦСУ недостаточно: известно только сальдо, но не его составляющие. Теоретически речь может идти об уменьшении эмиграции из Латвии, об увеличении иммиграции в Латвию или же о сочетании этих двух факторов.

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Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 11
Однако...1 час назад
Да, впереди планеты всей , или как обычно впереди паровоза ... Вот это успех , плавно переходящий в историю. В больших городах жизнь ещё бурлит , в малых - люди выживают, но население резко сократилось , а на селе почти пусто и уже обычная картина - брошенные дома . А по поводу статистики - она сильно занижена , как и средняя зарплата в тысячу и выше . Складывается картинка , что территория зачищается ,,естественным путём,, .
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андрюХА1 час назад
Думали пробили дно..
Но с низу постучали!
Нет предела еще заботы Првытельства о Народе! НЕТ!
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кот1 час назад
Девиз нашего государственного стоя-меньше народу,больше кислороду для властей придержащих.
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