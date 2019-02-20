﻿ Twitter: говорят, мы мировой лидер по сокращению населения, Mixnews.lv

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Согласно данным международной статистической базы Worldometer, в Латвии наблюдается самое большое в мире сокращение населения. За год мы потеряли 0,98% людей. Об этом со ссылкой на данные Worldometer в своем Twitter пишет пользователь Андрис.

"По данным Worldmeters Латвия находится на 1-м месте в мире по сокращению населения в прошлом году. С отрывом. Первое место в мире. Первое место. В мире. Да ... ", - написал он.

Pēc vietnes @Worldometers datiem, Latvija ir 1. vietā pasaulē pēc iedzīvotāju skaita samazinājuma pēdējā gada laikā. Ar izrāvienu. Pirmā vieta pasaulē. Pirmā vieta. Pasaulē. Jā... pic.twitter.com/6IBnYh2L1a — Andris Tihomirovs (@atihomirovs) 18 февраля 2019 г.

Другие пользователи критически относятся к данным Worldometer. Кристап в комментарии указал, что данные ненадежны и неточны.

"Есть источники, которые используют для разговоров "в Латвии все плохо". Есть и официальные источники, на которые можно положиться. В этой таблице, например, неверно указана площадь Латвии, которая составляет 64 573 кв. км, то же самое и с населением и миграцией. [...] Зачем использовать очевидные неточные данные из ненадежного источника? Есть ЦСУ, Евростат, ОЭСР, Всемирный банк, МВФ и т. д. На них можно положиться", - говорит Кристапс.

Ir avoti, kurus patīk izmantot "Latvijā viss slikti" frakcijai. Bet ir arī oficiāli avoti, uz kuriem var paļauties. Worldometers šajā tabulā jau pierāda savu paviršību, uzrādot nepareizu Latvijas teritoriju, kura ir 64,573 sqkm, tas pats par iedzīvotājiem un migrāciju. CSB dati: pic.twitter.com/UzzwzJ9Zet — Kristaps Lešinskis (@Lesinskis) 19 февраля 2019 г.

Согласно данным ЦСУ, прошлый год Латвия закончила с лучшим сальдо миграции и с самой маленькой с 1999 года потерей населения.

Как пишет Rus.lsm.lv, официальные полные результаты за 2018 год ЦСУ пока не опубликовало, но в текущем режиме пополняет свои публично доступные базы данных. После появления в них информации о рождаемости и смертности за декабрь прошлого года (итоги остальных месяцев были введены ранее) Rus.Lsm.lv смог подсчитать и сальдо миграции — и за декабрь, и за весь прошлый год.

Однако для выяснения структуры миграции уже имеющихся данных ЦСУ недостаточно: известно только сальдо, но не его составляющие. Теоретически речь может идти об уменьшении эмиграции из Латвии, об увеличении иммиграции в Латвию или же о сочетании этих двух факторов.

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