﻿ Педагоги готовы провести забастовку, Mixnews.lv

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Педагоги готовы провести забастовку (10)

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Общество | 20 февраля 2019 года, 13:37

Если до начала марта 2019 года в государственном бюджете не будут найдены средства, чтобы выполнить ранее принятый график повышения зарплат учителей, в апреле учителя проведут акцию протеста, а затем, если и это не поможет, последует забастовка, сообщила руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

На заседании совета LIZDA его члены выразили единодушное мнение о том, что нужно отстаивать свои права и добиваться выполнения того, что было предусмотрено графиком.

Если до марта правительство не найдет средств, акция протеста в апреле может быть приурочена к рассмотрению бюджета Сеймом в первом чтении. Профсоюз рассчитывает, что до второго чтения средства на выполнение требований учителей будут найдены. Если этого не произойдет, состоится забастовка.

Ванага добавила, что забастовка не будет предусматривать присмотр за учениками в школах, как это было во время предыдущей забастовки, организованной LIZDA.

Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, повышение зарплат учителей будет рассматриваться с бюджетом 2020 года, а в этом году, когда правительство принимает бюджет только технически, зарплаты учителей повышены не будут.

Комментарии 10
пенсионер2 часа назад
Мы,пенсионеры, до сих пор не видим графика повышений пенсий на уровне стран Евросоюза, как нам обещала Вайра Вике затащившая Латвию в Евросоюз. Может учителям сначала побеспокоиться о стариках а потом урвать себе кусок? Ведь известно, как ты относишься к старикам так относится будут к тебе.
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Trololo2 часа назад
Научись для начала управлять своей жопой,депилская легенда
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Евлампий 2 часа назад
Вам же сказал это американский агент (не помню его фамилию), что денег нет и не будет!!! Вы главное голосуйте больше за них - и всё будет нормально!!!! Диевс, свети Америку!!!!
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