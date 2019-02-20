﻿ Педагоги готовы провести забастовку, Mixnews.lv

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Если до начала марта 2019 года в государственном бюджете не будут найдены средства, чтобы выполнить ранее принятый график повышения зарплат учителей, в апреле учителя проведут акцию протеста, а затем, если и это не поможет, последует забастовка, сообщила руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

На заседании совета LIZDA его члены выразили единодушное мнение о том, что нужно отстаивать свои права и добиваться выполнения того, что было предусмотрено графиком.

Если до марта правительство не найдет средств, акция протеста в апреле может быть приурочена к рассмотрению бюджета Сеймом в первом чтении. Профсоюз рассчитывает, что до второго чтения средства на выполнение требований учителей будут найдены. Если этого не произойдет, состоится забастовка.

Ванага добавила, что забастовка не будет предусматривать присмотр за учениками в школах, как это было во время предыдущей забастовки, организованной LIZDA.

Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, повышение зарплат учителей будет рассматриваться с бюджетом 2020 года, а в этом году, когда правительство принимает бюджет только технически, зарплаты учителей повышены не будут.