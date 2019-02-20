﻿ В Ильгуциемсе задержан разыскиваемый полицией собиратель мусора, Mixnews.lv

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В понедельник, 18 февраля, в 14.14 в Рижскую муниципальную полицию поступила информация о мужчине, который живет в непригодном для передвижения автомобиле, собрав вокруг транспортного средства кучи мусора.

Прибыв на место, откуда поступил вызов, полицейские заметили три автомобиля, которые, судя по внешнему виду, давно не использовались для передвижения и были завалены мусором.

Возле одного из транспортных средств стоял мужчина, который сообщил стражам порядка, что он является владельцем машины и проживает в ней. Ни на одном из транспортных средств не было номерных знаков.

После проверки персональных данных мужчины выяснилось, что он ранее был объявлен в розыск. Начат административный процесс, материалы дела для дальнейшего разбирательства переданы Госполиции.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija