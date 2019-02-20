﻿ Генпрокурор: катастрофически выросла контрабанда наркотиков по почте, Mixnews.lv

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В прошлом году катастрофически возросла контрабанда наркотических веществ, распространяемых через почтовые отправления, сообщил сегодня на ежегодном совещании старших прокуроров генпрокурор Эрик Калнмейерс.

В 2018 году в Латвии зарегистрировано 1024 преступления по статье Уголовного закона о перемещении через государственную границу одурманивающих веществ, радиоактивных веществ и товаров стратегического назначения в любом незаконном виде.

В 2017 году было зарегистрировано 158 таких преступлений. Большинство из них связано с контрабандой наркотиков в почтовых отправлениях.

Чаще всего такие почтовые отправления пересылаются через расположенный в Марупском крае филиал Latvijas pasts из Нидерландов.

Калнмейерс считает, что эта проблема требует незамедлительного решения, подобно тому, как это было с новыми психоактивными веществами или так называемыми спайсами, когда принятые законодателями изменения позволили полиции успешно бороться с торговлей ими.

Ресурсы налогово-таможенной полиции ограничены, и она не в состоянии проверять каждое почтовое отправление, отметил он.

"Нам необходимо срочное решение. Без помощи законодателя решить эту проблему невозможно", - подчеркнул генпрокурор.

В 2018 году в Латвии зарегистрировано 2683 преступления, связанных с наркотическими, психотропными или новыми психоактивными веществами, в 2017 году - 2472 таких преступления. В прошлом году в этих преступлениях было обвинено 1447, в 2017 году - 1498 человек.

Фото: Latvijas pasts