﻿ Генпрокурор: катастрофически выросла контрабанда наркотиков по почте, Mixnews.lv

Генпрокурор: катастрофически выросла контрабанда наркотиков по почте (12)
В прошлом году катастрофически возросла контрабанда наркотических веществ, распространяемых через почтовые отправления, сообщил сегодня на ежегодном совещании старших прокуроров генпрокурор Эрик Калнмейерс.
В 2018 году в Латвии зарегистрировано 1024 преступления по статье Уголовного закона о перемещении через государственную границу одурманивающих веществ, радиоактивных веществ и товаров стратегического назначения в любом незаконном виде.
В 2017 году было зарегистрировано 158 таких преступлений. Большинство из них связано с контрабандой наркотиков в почтовых отправлениях.
Чаще всего такие почтовые отправления пересылаются через расположенный в Марупском крае филиал Latvijas pasts из Нидерландов.
Калнмейерс считает, что эта проблема требует незамедлительного решения, подобно тому, как это было с новыми психоактивными веществами или так называемыми спайсами, когда принятые законодателями изменения позволили полиции успешно бороться с торговлей ими.
Ресурсы налогово-таможенной полиции ограничены, и она не в состоянии проверять каждое почтовое отправление, отметил он.
"Нам необходимо срочное решение. Без помощи законодателя решить эту проблему невозможно", - подчеркнул генпрокурор.
В 2018 году в Латвии зарегистрировано 2683 преступления, связанных с наркотическими, психотропными или новыми психоактивными веществами, в 2017 году - 2472 таких преступления. В прошлом году в этих преступлениях было обвинено 1447, в 2017 году - 1498 человек.
Фото: Latvijas pasts