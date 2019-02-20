﻿ Сильный ветер: жителей призывают к осторожности вблизи электропроводов, Mixnews.lv

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Сильный ветер: жителей призывают к осторожности вблизи электропроводов (4)

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Общество | 20 февраля 2019 года, 17:51

В среду, 20 февраля, во многих местах по всей Латвии скорость ветра увеличилась до 15-20 метров в секунду, более сильные порывы ветра зафиксированы на побережье.

Ранее Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупредил, что на побережье, в том числе и в Риге, скорость ветра в порывах достигнет от 20 до 23 метров в секунду. В ночь на четверг ветер постепенно стихнет.

Как предупреждают синоптики, в результате усиления ветра в Латвии ожидаются разрушения.

Температура воздуха вечером понизится до +1..-4 градусов. Дороги местами обледенеют.

Кроме того, в связи с сильным ветром, предприятие Sadales tīkls призывает жителей быть осторожными, находясь вблизи проводов линий электропередач. Стоит помнить, что запутавшиеся в проводах линий электропередач ветки деревьев или сломанные деревья могут создать сильную угрозу для человеческой жизни.

Sadales tīkls напоминает, что в случае, если на провода линий электропередач упало дерево, нужно немедленно сообщить предприятию, позвонив на бесплатный круглосуточный телефон 8404. Также можно связаться с Государственной пожарно-спасательной службой по номеру 112.

Фото: Alvis Misjuns

Комментарии 4
Alex2 часа назад
Вообще-то сегодня главное событие - речь Путина. И самое интересное ,как в России Президент решает вопросы демографии ,образования ,пенсионеров - то что более чем актуально для Латвии !Но кругом на Миксе тишина.Там конкретные решения ,и все забегали ,зачесались ,засуетились!
В нашей дерьмократической стране тишь да гладь - божья благодать ...вот ветер сильный будет ,остерегайтесь...
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lolo23 минуты назад
dauni. provod vam v zhopu a liniju na rilo
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Alex3 минуты назад
Чё ,Хэнэси палёный ?
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