﻿ В Латвии проснулись первые клещи, Mixnews.lv

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В минувшую субботу, 16 февраля, в Латвии были замечены первые в этом году клещи. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает Latvijas valsts meži.

На странице предриятия была опубликована фотография, на которой был изображен луговой клещ (Dermacentor reticulatus).

Latvijas Valsts meži предупреждает, что от клещей можно заразиться клещевым энцефалитом, болезнью Лайма или эрлихиозом. Раньше переносчиками болезней в Латвии были собачий клещ(Ixodes ricinus) и таежный клещ (Ixodes persulcatus).

Однако пару лет назад была констатирована еще одна порода клещей, которая также переносит опасные для здоровья человека болезни, - луговой клещ.

Latvijas valsts meži напоминает, что отправляясь на природу, нужно позаботиться о правильной, прилегающей к телу одежде, чтобы клещ не мог под нее пробраться. Кроме того, предприятие советует надевать головной убор. Также рекомендуется надевать светлую одежду, на которой клещи хорошо видны.

Фото: pixabay.com