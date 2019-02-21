﻿ В спортшколах Даугавпилса работают тренеры с фейковыми дипломами вузов, Mixnews.lv

В спортшколах Даугавпилса работают тренеры с фейковыми дипломами вузов (3)
После получения заявления Даугавпилсского управления спорта полиция начала проверки, связанные с, возможно, фальшивыми дипломами о высшем образовании нескольких работников и тренеров спортивных школ, сообщил начальник управления Юрис Стивриньш.
Проверки были начаты после того, как из вузов поступила информация о том, что конкретные сотрудники не имеют высшего образования и дипломы им не выдавались. Стивриньш указал, что отослал запросы в образовательные учреждения, поскольку у него возникли подозрения в отношении конкретных работников.
Например, Московская государственная академия физической культуры проинформировала Управление спорта о том, что тренер городской футбольной школы Владимир Жаворонков не оканчивал этот вуз и диплома не получал. Аналогичная информация была предоставлена и из Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма о втором тренере школы Андрее Сипайло, а также о методистке спортшколы Элле Ляксе.
Стивриньш подчеркнул, что тренеры с несоответствующим образованием нарушили права детей. Для того, чтобы удостовериться в том, что остальные педагоги и сотрудники, которым необходимо высшее образование, на самом деле имеют настоящий диплом об окончании вуза, будет проведена проверка дипломов всех сотрудников.
Проверка касается обоих упомянутых образовательных учреждений, а также Даугавпилсской школы индивидуальных видов спорта и Ледовой школы.
По факту случившегося начат уголовный процесс.
Между тем Лякса призналась, что ее диплом действительно является фальшивым. Методистка заявила, что приобретение диплома было шагом отчаяния из-за отсутствия работы. У нее была возможность получить именно диплом смоленского вуза, однако Лякса не связана с другим обладателем фальшивого диплома этого университета Сипайло.
В спортивной сфере женщина работает уже с 1979 года, а ее диплом датирован 1993 годом. По словам Ляксы, она не получила высшее образование позже, потому что у нее ухудшилось здоровье.
Фото: Flickr/JY O'Reilly