﻿ Левитс: я с детства знал, что Латвия - оккупированная земля, Mixnews.lv

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Судья суда ЕС и потенциальный кандидат в президенты Латвии Эгил Левитс с раннего детства знал, что Латвия была оккупирована СССР. Об этом он рассказал в интервью Latvijas avīze.

"Отец со мной много говорил о политике. Он сохранил ясную западно-демократическую способность мышления. Каждый вечер мы с отцом слушали "Голос Америки", BBC и Deutsche Welle - это у нас был такой ритуал после ужина. Поэтому уже с раннего детства мне было ясно, что Латвия - оккупированная земля. Отец говорил: Советский Союз - это тюрьма, мы живем в тюрьме. Так, я уже с пятилетнего возраста был не только заинтересован в политике, но и узнал две важные вещи: мы живем в тюрьме, поэтому то, что мы обсуждаем дома, нельзя обсуждать в других местах. Дома мы выражаем наши истинные взгляды, а в школе этого делать нельзя", - сказал Левитс.

Напомним, гражданская инициатива "За президента Латвии" ранее назвала Эгила Левитса идеальным кандидатом в президенты Латвии, который на данный момент занимает пост судьи суда Европейского сообщества. Сам Левитс, по сообщениям СМИ, пока не собирается выдвигать свою кандидатуру.

Также ранее сообщалось, что пользователи соцсетей раскритиковали уровень владения английским языком Левитса, отметив его бедную лексику и неточное произношение.

Поводом для данной дискуссии стал видеоролик 2015 года, где кандидаты в президенты Латвии дают комментарии на английском языке.