﻿ Центр госязыка в шоке: в Латвии уже выбивают чеки на эстонском!, Mixnews.lv

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Приграничные с Эстонией латвийские магазины не только приобрели постоянных покупателей в виде северных соседей, но и приспособились под них, выбивая чеки на эстонском языке. Однако это является нарушениеим Закона о языке, за что торговцам грозит штраф, пишет Jauns.lv.

Пользователь Facebook Каспарс Бергманис после покупки товаров в айнажском магазине Co Alco не скрывал своего удивления, получив чек на эстонском: "Kulastage meid jalle!” («Ждем вас снова!»). В своем аккаунте он написал: „В Айнажи чеки на покупку на эстонском языке! Ну и времена наступили…"

Такого странного нарушения Закона о языке в Центре госязыка не припомнят в своей практике. "Мы уже пару недель назад этот случай зафиксировали, оформили это как жалобу и начали проверку. Выдача чека на иностранном языке является нарушением закона. Чек – документ о состоявшейся сделке, и он должен быть на государственном языке", - сказал сотрудник центра Виестурс Разумовскис порталу Jauns.lv.

По словам сотрудника ЦГЯ, представители магазина пояснили, что Служба госдоходов выдвинула требования о новых кассовых аппаратах, но не указала, на каком языке должны быть чеки. Языковые инспекторы приняли решение о факте административного нарушения и потребовали в разумные сроки (одна-две недели) устранить нарушение, в противном случае, на владельца будет наложен штраф от 70 до 140 евро.

«В своей практике не припомню такого необычного несоблюдения языковых норм. Однажды была жалоба - в Forum Cinemas зрителю выдали билет на русском языке, но это не документ о сделке. Это просто билет, который по просьбе зрителя могут распечатать на латышском, русском или английском языках. В этом случае никакого нарушения нет», - пояснил Разумовскис.