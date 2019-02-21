﻿ Пугающая статистика: в Латвии растет количество суицидов среди молодежи, Mixnews.lv

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В Латвии очень высокий уровень самоубийств среди подростков. Об этом свидетельствуют результаты исследования, сообщила в интервью телеканалу LNT координатор общества Латвийской сети благосостояния детей, эксперт в сфере защите прав и интересов детей Дайга Эйдука.

"То, что я хочу на самом деле сказать, ситуация со здоровьем детей и молодежи - критичная. Первое, это то, что показывает статистика. Статистика беспощадна - в Латвии очень высокий уровень самоубийств, по-моему, самый высокий в странах Балтии. И количество этих суицидов удваивается, фактически, в возрастной группе от 20 до 24 лет. Но тогда, когда мы опросили и детей, и молодежь, они сказали, что чувствуют себя одиноко. Кроме того, отношения со сверстниками у молодежи в целом достаточно жестокие. "Буллинг" (ред. - травля) является очень проблематичной темой, которая проявляется и в статистике, и в опросах", - указала Эйдука.

Напомним, Латвия занимает третье место в ЕС по количеству самоубийств, свидетельствуют данные Европейского статистического бюро Eurostat за 2015 год.

В Латвии в 2015 году было совершено 19,34 самоубийства на 100 тыс. населения.

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