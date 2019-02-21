﻿ На Ратушной площади пройдет митинг за роспуск Рижской думы, Mixnews.lv

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В Рижскую думу поступила заявка о проведении пикета, целью которого является поддержка отставки правления столичной думы, а также проведения аудита во всех структурах и капитальных обществ думы, сообщил представитель самоуправления Угис Видаускис.

Митинг запланирован на субботу, 2 марта. Он пройдет на Ратушной площади с 10.30 до 12.30. Планируется, что в митинге примут участие около 100 человек.

Согласно размещенной в соцсети Facebook, организатором митинга является Давис Сунепс. Он приглашает участвовать в мероприятии негосударственные организации.

Как указано в описании пикета, участники митинга собираются выразить недовольство ямами на рижских улицах, самым дорогим общественным транспортом в регионе, фиктивными консультантами в капитальных обществах Рижской думы, несоразмерно дорогими ремонтами и другими процессами, происходящими в столице.

Напомним, 9 февраля на Ратушной площади состоялся организованный партией "Согласие" митинг в поддержку честных выборов и прав рижан самостоятельно выбирать руководителя города.

В тот же день митинг планировало провести рижское отделение Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK, но позже ее отменило. Участники митинга планировали требовать отставки Ушакова.

Фото: flickr.com/zug55