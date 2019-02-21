﻿ На Ратушной площади пройдет митинг за роспуск Рижской думы, Mixnews.lv

На Ратушной площади пройдет митинг за роспуск Рижской думы (11)
В Рижскую думу поступила заявка о проведении пикета, целью которого является поддержка отставки правления столичной думы, а также проведения аудита во всех структурах и капитальных обществ думы, сообщил представитель самоуправления Угис Видаускис.
Митинг запланирован на субботу, 2 марта. Он пройдет на Ратушной площади с 10.30 до 12.30. Планируется, что в митинге примут участие около 100 человек.
Согласно размещенной в соцсети Facebook, организатором митинга является Давис Сунепс. Он приглашает участвовать в мероприятии негосударственные организации.
Как указано в описании пикета, участники митинга собираются выразить недовольство ямами на рижских улицах, самым дорогим общественным транспортом в регионе, фиктивными консультантами в капитальных обществах Рижской думы, несоразмерно дорогими ремонтами и другими процессами, происходящими в столице.
Напомним, 9 февраля на Ратушной площади состоялся организованный партией "Согласие" митинг в поддержку честных выборов и прав рижан самостоятельно выбирать руководителя города.
В тот же день митинг планировало провести рижское отделение Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK, но позже ее отменило. Участники митинга планировали требовать отставки Ушакова.
Фото: flickr.com/zug55
А при чем тут митинг?
Коль охота оппозиции сделать аудит - так делайте! Вы имеете полное право и без митинга. Тем более его вы давно обещали, и у многих партий это было гвоздём программы на выборах в самоуправление!
,;Согласие,,свои очки заработала и бонусы перед выборами в Европарламент-настала очередь ТБ пропиариться на друге.
Ивета Страутмане,жена мэра,долгое время работала у Гайдиса Берзиньша,министра юстиции от ТБ,советником долгие годы.
Друганы разводят электорат-честь им и хвала,ведь разводятся же...