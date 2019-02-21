﻿ В Россию не пустили 20 тонн замороженной куриной шкурки из Латвии, Mixnews.lv

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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля в МАПП Убылинка запретили ввоз 20 тонн мороженой куриной шкурки, пишет Pskov.aif.ru. Груз перемещался автомобильным транспортом из Кекавского края Латвии в Республику Казахстан.

Установлено, что информация о дате выработки товара, указанная в ветеринарном сертификате, не соответствует данным, нанесенным на маркировочную этикетку. Фактически на перемещаемый товар (1600 кг) отсутствовал ветеринарный сертификат страны-экспортера.

Ввоз мороженой куриной шкурки на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза в Латвию.

Фото: Flickr/Arcadia light