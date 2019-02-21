﻿ "Люди не любят природу": Бусулис показал свой "улов" мусора в Саркандауве, Mixnews.lv

"Люди не любят природу": Бусулис показал свой "улов" мусора в Саркандауве (4)

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Общество | 21 февраля 2019 года, 19:08

В Риге все еще актуальна проблема с тем, что жители выкидывают мусор там, где им вздумается. Латвийский певец Интарс Бусулис опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись своего "улова" в рижском районе Саркандаугава.

На видео Бусулис показал, сколько мусора он с детьми собрал в зеленых зонах Саркандаугавы.

"Так мы встречаем весну в Саркандаугаве", - прокомментировал происходящее на кадрах исполнитель.

Музыкант спросил у своей дочери, почему они собрали так много мусора, на что девочка ответила: "люди не любят природу".

Пользователи стали хвалить Бусулиса и его дочку в комментариях, подчеркивая, что в других районах Риги ситуация с зелеными зонами аналогичная.

Фото: скриншот из видео

Комментарии 4
Патриот2 часа назад
Пока вся нацлатышня не станет такими как Интарс, до тех пор Латвия будет тонуть в дерьме. Берите пример гос. Нацисты, фашисты с мною глубоко Уважаемого Бусулиса! Улыбнитесь и вам улыбнутся в ответ. Сейчас профашистская страна которую не наводит две третьи собственного народа!
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Согласен2 часа назад
Ты хотел сказать -ненавидят две третьих собственного населения. Я согласен с тобой, так и есть. Народ живёт бедно, не видит выхода, а чиновники нагло жируют. Они знают, что скоро эйфория у них закончится, поэтому в агонии спешат урвать то, что можно и что плохо лежит. Мир стремительно меняется, и никто не уверен, что будет завтра, поэтому чинуши в прямом смысле "рвут когти". Хотят успеть обогатиться, а потом сбежать из своей любимой страны.
А Интарс Бусулис -классный, умный мужик! Но местные дармоеды его не оценят, у них другие ценности... украсть побольше и сбежать подальше.
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Ть1 час назад
Это он насобирал что по молодости разбросал, совесть заела. Чистюлями не рождаются, ими становятся.
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