﻿ "Люди не любят природу": Бусулис показал свой "улов" мусора в Саркандауве, Mixnews.lv

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В Риге все еще актуальна проблема с тем, что жители выкидывают мусор там, где им вздумается. Латвийский певец Интарс Бусулис опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись своего "улова" в рижском районе Саркандаугава.

На видео Бусулис показал, сколько мусора он с детьми собрал в зеленых зонах Саркандаугавы.

"Так мы встречаем весну в Саркандаугаве", - прокомментировал происходящее на кадрах исполнитель.

Музыкант спросил у своей дочери, почему они собрали так много мусора, на что девочка ответила: "люди не любят природу".

Пользователи стали хвалить Бусулиса и его дочку в комментариях, подчеркивая, что в других районах Риги ситуация с зелеными зонами аналогичная.

Фото: скриншот из видео