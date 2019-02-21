﻿ "Люди не любят природу": Бусулис показал свой "улов" мусора в Саркандауве, Mixnews.lv

"Люди не любят природу": Бусулис показал свой "улов" мусора в Саркандауве (4)
Общество | 21 февраля 2019 года, 19:08
В Риге все еще актуальна проблема с тем, что жители выкидывают мусор там, где им вздумается. Латвийский певец Интарс Бусулис опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись своего "улова" в рижском районе Саркандаугава.
На видео Бусулис показал, сколько мусора он с детьми собрал в зеленых зонах Саркандаугавы.
"Так мы встречаем весну в Саркандаугаве", - прокомментировал происходящее на кадрах исполнитель.
Музыкант спросил у своей дочери, почему они собрали так много мусора, на что девочка ответила: "люди не любят природу".
Пользователи стали хвалить Бусулиса и его дочку в комментариях, подчеркивая, что в других районах Риги ситуация с зелеными зонами аналогичная.
Фото: скриншот из видео
А Интарс Бусулис -классный, умный мужик! Но местные дармоеды его не оценят, у них другие ценности... украсть побольше и сбежать подальше.