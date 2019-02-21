﻿ Сейм одобрил предложение ''прятать'' в магазинах сигареты, Mixnews.lv

Общество |

Сейм сегодня во втором чтении одобрил предложение запретить размещение в магазинах табачных изделий, электронных устройств для курения, их картриджей и товарных знаков в обозримом для покупателей виде.

Согласно поправкам к закону об обороте табачных изделий, растительных курительных продуктов, электронных устройств для курения и жидкостей, для информирования покупателей об этих товарах, их наличии и ценах в местах розничной торговля по просьбе покупателя ему предоставляется информационный лист с указанием названия изделия, его цены и количества в одной упаковке.

Ограничения не будут распространяться на магазины безналоговой торговли, суда, совершающие международные рейсы, и места розничной торговли, выпускающие на рынок только табачные изделия и электронные устройства для курения.

Как сообщалось, Латвийская ассоциация торговцев считает, что если сигареты в магазинах уберут с видных мест, это не улучшит ситуацию, но увеличит расходы предпринимателей, из-за чего пострадают покупатели, так как цены на другие продукты могут повыситься.

Министерство финансов также считает, что уже существующие ограничения на торговлю сигаретами достаточны, а введение новых требований негативно повлияет на легальных торговцев и бюджетные поступления. По мнению министерства, эти непродуманные ограничения могут способствовать росту торговли нелегальными сигаретами.