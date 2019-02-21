﻿ Иванс: хватит повторять, что все плохо - Латвия многого добилась за эти годы!, Mixnews.lv

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Спустя 28 лет после восстановления независимости Латвии в стане по-прежнему ощущается советское прошлое, однако вместе с этим Латвии за эти годы многого удалось достичь. Об этом в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze заявил исследователь музея Народного фронта, первый глава Народного фронта Дайнис Иванс.

"Да, мы проснулись свободным народом, однако мы не проснулись свободными сами для себя, в нас по-прежнему нет настоящей свободы. В нас все еще живет культ вины, в нас осталось советское, предрассудки, которые надо победить. Именно поэтому стоит непрекращающееся ворчание, что является наследием советских времен. Тогда многим казалось, что виноваты оккупанты, советский режим, а сам человек — ни в чем не виноват", - сказал Иванс.

При этом он подчеркнул, что жителям Латвии стоит больше интересоваться историей и ценить то, чего удалось добиться за годы независимости.

"Мне тоже не нравится, когда люди без конца повторяют, что все плохо. Нам не хватает самокритики и позитивного взгляда. Думаю, СМИ тоже по возможности надо больше писать об истории, потому что мы ее забываем. За эти годы мы достигли очень многого! Нельзя же всего хотеть сразу — у полностью разрушенного государства. Профессор Петерис Крупников как-то во времена Атмоды сказал своим немецким студентам: "Вы должны понимать, что нам восстанавливать Латвию в 80-е будет намного сложнее, чем вам — Германию после Второй мировой войны. Люди десятилетиями жили без банков, без демократии. У людей нет ни малейшего понятия о свободном рынке… Это то же самое, что поднимать страну даже не с нуля, а с минусового уровня". Мы должны ценить то, что мы достигли!", - сказал Иванс.

Народный фронт Латвии действовал в 1988-1993 годах, изначально он был создан в поддержку процесса перестройки, в дальнейшем он выступал за выход Латвии из состава СССР, ее независимость и рыночные реформы.

После провала на выборах в Сейм Латвии в июне 1993 года Народный фронт был реорганизован в Христианскую народную партию, а затем присоединился к Христианско-демократическому союзу.

Фото: Flickr/Latvijas Banka