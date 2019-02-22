﻿ В "скорой" будут работать бригады с одним медиком, Mixnews.lv

Общество |

Для того чтобы медики Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) могли быстрее добираться к пациентам в опасных для жизни ситуациях, служба создает бригады нового типа, а в отдельных краях Латвии еще и новые бригадные пункты.

В новых бригадах на вызовы будет отправляться один медик и один водитель. Они будут работать днем с 8.00 до 22.00.

«Для службы это возможность в очень сложной ситуации, когда не хватает работников, улучшить территориальный охват бригад, чтобы пациенты во время получали помощь в критических ситуациях. Это особенно важно для жителей регионов, где на малонаселенных территориях ближайшие бригады вынуждены преодолевать большие расстояния до пациентов, или в местах, где нет подходящей дорожной инфраструктуры", - сказала директор СНМП Лиене Ципуле.

В свою очередь в городах, где дежурят несколько бригад, бригады с одним медиком будут оказывать помощь пациентам в случае вызова низкого приоритета, тогда как задача остальных бригад — максимально быстро являться в критических ситуациях.

Фото: facebook.com/pg/NMPdienests