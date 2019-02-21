﻿ Хватит и трех евро! Иесалниекс против повышения пособий беженцам, Mixnews.lv

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Депутат Сейма от Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Янис Иесалниекс уверен, что в Центре размещения лиц, ищущих убежище "Муцениеки" беженцы живут лучше, нежели многие латвийцы. По словам политика, с такими условиями беженцы не должны нуждаться в повышении пособия, которое сейчас составляет 3 евро в день.

"Латвия обеспечивает искателям убежища условия жизни, о которых многие жители Латвии могут только мечтать. Беженцы дополнительно получают по 3 евро в день (на каждого человека) на продукты и бытовые принадлежности. Нет основания эту сумму увеличивать», — написал Иесалниекс на своей странице в Twitter.

Latvija patvēruma meklētājiem nodrošina dzīves apstākļus, par kādiem daudzi Latvijas iedzīvotāji varētu tikai sapņot. Papildus patvēruma meklētāji saņem arī 3€ dienā (uz katru cilvēku) pārtikai un sadzīves tēriņiem. Nav pamata šo summu vēl palielināt. pic.twitter.com/DA3CwI29lN — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 20 февраля 2019 г.

По последним данным, Центр временного размещения беженцев в Муцениеки сейчас почти пустует. По информации Латвийского радио 4, там проживает всего семь человек из тех, кто прибыл в Латвию по программе ЕС перемещения лиц, остальные прибывшие из ряда третьих стран запросили убежища в Латвии по иным причинам.

Фото: facebook.com/janis.iesalnieks