﻿ Просят о помощи: Центру доноров нужна кровь 0 и A групп, Mixnews.lv

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Государственный центр доноров крови просит откликнуться всех, кто может сдать кровь 0 и А групп, как положительного, так и отрицательного резуса.

Доноров крови ждут во всех учреждениях центра: в Риге на улице Селпилс 9 и Меркеля 11.

Полный список пунктов приема крови и время их работы можно посмотреть на сайте донорского центра - vadc.lv.

Фото: pixabay.com