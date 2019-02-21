﻿ Просят о помощи: Центру доноров нужна кровь 0 и A групп, Mixnews.lv

Просят о помощи: Центру доноров нужна кровь 0 и A групп (8)
Общество | 21 февраля 2019 года, 19:34
Государственный центр доноров крови просит откликнуться всех, кто может сдать кровь 0 и А групп, как положительного, так и отрицательного резуса.
Доноров крови ждут во всех учреждениях центра: в Риге на улице Селпилс 9 и Меркеля 11.
Полный список пунктов приема крови и время их работы можно посмотреть на сайте донорского центра - vadc.lv.
Фото: pixabay.com
Да хер вам а не кровь! Уроды! Когда будете лечить людей как минимум по человечески, тогда обращайтесь!
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Ссаки в ведре а не кровь
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Figuški vam a ne krovi!!
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