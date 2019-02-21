﻿ Просят о помощи: Центру доноров нужна кровь 0 и A групп, Mixnews.lv

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Просят о помощи: Центру доноров нужна кровь 0 и A групп (8)

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Общество | 21 февраля 2019 года, 19:34

Государственный центр доноров крови просит откликнуться всех, кто может сдать кровь 0 и А групп, как положительного, так и отрицательного резуса.

Доноров крови ждут во всех учреждениях центра: в Риге на улице Селпилс 9 и Меркеля 11.

Полный список пунктов приема крови и время их работы можно посмотреть на сайте донорского центра - vadc.lv.

Фото: pixabay.com

Комментарии 8
Патриот 2 часа назад
Да хер вам а не кровь! Уроды! Когда будете лечить людей как минимум по человечески, тогда обращайтесь!
3
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Для нациков 2 часа назад
Ссаки в ведре а не кровь
2
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Valda1 час назад
Figuški vam a ne krovi!!
1
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