﻿ На улице Чака введено ограничение скорости - 30 км/ч, Mixnews.lv

На улице Чака введено ограничение скорости - 30 км/ч (6)
С сегодняшнего дня, 22 февраля, на участке улицы Чака от улицы Гертрудес до Земитанского моста в обоих направлениях вводится ограничение скорости передвижения до 30 км/ч. Об этом информирует Департамент сообщения Рижской думы.
Ограничение вводится в связи с большим количеством ям на проезжей части, а также для того, чтобы обеспечить единый скоростной режим на улице Чака, на которой начался ремонт.
Напомним, ранее начальник Управления транспортной инфраструктуры Департамента сообщения Рижской думы Эдмунд Валпетерс в эфире радио Baltkom рассказал, что в ближайшее время в Риге из-за ям на нескольких улицах и мостах будет введено ограничение скорости.
По его словам, эта мера будет актуальна до начала активного сезона ремонта, когда выбоины на дорогах можно будет заделывать так называемым "теплым" асфальтом.
Из-за колебаний температуры воздуха в этой зимой значительно ухудшилось состояние столичных улиц, на проезжей части во многих местах образовались глубокие ямы, многие водители повредили свои автомобили. В социальных сетях люди активно выражают возмущение состоянием рижских улиц.
Кто анекдоты про эстонцев придумывал?Правильно.Это были латыши.Не рой другому яму даже в анекдотах.))
И, опять,когда чака несколько лет назад ремонтировали, я задавал вопрос - нафига там такие широкие тротуары, пешеходов почти нет,урежте по метру и станет спокойней ездить,ответили - это очень сложно,нужно проект заказывать (далее просто нецензурное выражение) Сам там езжу редко, в основном пешеход, но, ко всему нужно подходить с головой.