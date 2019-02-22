﻿ На улице Чака введено ограничение скорости - 30 км/ч, Mixnews.lv

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С сегодняшнего дня, 22 февраля, на участке улицы Чака от улицы Гертрудес до Земитанского моста в обоих направлениях вводится ограничение скорости передвижения до 30 км/ч. Об этом информирует Департамент сообщения Рижской думы.

Ограничение вводится в связи с большим количеством ям на проезжей части, а также для того, чтобы обеспечить единый скоростной режим на улице Чака, на которой начался ремонт.

Напомним, ранее начальник Управления транспортной инфраструктуры Департамента сообщения Рижской думы Эдмунд Валпетерс в эфире радио Baltkom рассказал, что в ближайшее время в Риге из-за ям на нескольких улицах и мостах будет введено ограничение скорости.

По его словам, эта мера будет актуальна до начала активного сезона ремонта, когда выбоины на дорогах можно будет заделывать так называемым "теплым" асфальтом.

Из-за колебаний температуры воздуха в этой зимой значительно ухудшилось состояние столичных улиц, на проезжей части во многих местах образовались глубокие ямы, многие водители повредили свои автомобили. В социальных сетях люди активно выражают возмущение состоянием рижских улиц.