﻿ На улице Чака введено ограничение скорости - 30 км/ч, Mixnews.lv

На улице Чака введено ограничение скорости - 30 км/ч (6)

фото

Общество | 22 февраля 2019 года, 11:14

С сегодняшнего дня, 22 февраля, на участке улицы Чака от улицы Гертрудес до Земитанского моста в обоих направлениях вводится ограничение скорости передвижения до 30 км/ч. Об этом информирует Департамент сообщения Рижской думы.

Ограничение вводится в связи с большим количеством ям на проезжей части, а также для того, чтобы обеспечить единый скоростной режим на улице Чака, на которой начался ремонт.

Напомним, ранее начальник Управления транспортной инфраструктуры Департамента сообщения Рижской думы Эдмунд Валпетерс в эфире радио Baltkom рассказал, что в ближайшее время в Риге из-за ям на нескольких улицах и мостах будет введено ограничение скорости.

По его словам, эта мера будет актуальна до начала активного сезона ремонта, когда выбоины на дорогах можно будет заделывать так называемым "теплым" асфальтом.

Из-за колебаний температуры воздуха в этой зимой значительно ухудшилось состояние столичных улиц, на проезжей части во многих местах образовались глубокие ямы, многие водители повредили свои автомобили. В социальных сетях люди активно выражают возмущение состоянием рижских улиц.

Комментарии 6
ККК3 часа назад
даааааа,за 30 лет так и не стали Финляндией.Проклятый СССР.Таких дорог в колонии ещё не было никогда.Докатились до ручки.А налоги наши вы потратили на себя,рабы??? Полмиллиона на компенсации,а на ремонт дорог нет.Что ж вы за "хозяева" ??? На границах установите знаки 30 !!!! Так будет правильнее.Сразу будет понятно что вьехал в лаптию.
1
Ответить
Алекс3 часа назад
Медленнее латышей нет никого в Прибалтике.
Кто анекдоты про эстонцев придумывал?Правильно.Это были латыши.Не рой другому яму даже в анекдотах.))
Ответить
kentavrs3 часа назад
Я прям дивлюсь - а до этого какая там скорость была по пробкам?
И, опять,когда чака несколько лет назад ремонтировали, я задавал вопрос - нафига там такие широкие тротуары, пешеходов почти нет,урежте по метру и станет спокойней ездить,ответили - это очень сложно,нужно проект заказывать (далее просто нецензурное выражение) Сам там езжу редко, в основном пешеход, но, ко всему нужно подходить с головой.
2
Ответить