﻿ Не надо подходить! в Саулкрасты замечен первый в этом году тюлененок, Mixnews.lv

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На побережье Саулкрасты замечен первый в этом году детеныш тюленя, это свидетельствует о том, что совсем скоро на латвийских пляжах появится все больше этих животных, сообщает Агентство по охранe природы.

Агентство призывает посетителей пляжей быть внимательными и, заметив тюлененка, не приближаться и не беспокоить его — скорее всего, животное выплыло на берег погреться на солнце и набраться сил.

Эксперты также отмечают, что найденный в Саулкрасты тюлень выглядит здоровым, на нем нет следов укусов или ран, цвет его шерстки говорит о том, что ему один-полтора месяца. При этом у него не наблюдается явного жирового запаса, что означает, что его мама, возможно, не успела его достаточно откормить.

Mixnews ранее публиковал инструкцию для читателей о том, что делать и чего не делать в случае обнаружения тюлененка.

Фото: Flickr/Inese