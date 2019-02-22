﻿ Лже-весна на выходные: в Латвии ожидается потепление, Mixnews.lv

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В субботу Латвию пересечет теплый атмосферный фронт, который принесет более теплые и влажные воздушные массы, прогнозируют синоптики.

В субботу будет облачно, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит -3..+3 градуса. В Курземе усилится западный, юго-западный ветер до 15-18 метров в секунду.

В воскресенье местами возможен моросящий дождь, температура воздуха повысится до +2..+7 градусов.

На следующей неделе в Латвии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью будет подмораживать, а максимальная температура воздуха в течение дня составит +4..+9 градусов. В начале марта вновь ожидается небольшое похолодание.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download