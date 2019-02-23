﻿ В субботу пасмурная погода и небольшой снегопад, Mixnews.lv

Общество |

В субботу утром и днем в Латвии начиная с северо-запада повсеместно ожидается небольшой снегопад, прогнозируют синоптики.

Больше снега и метель возможны в восточной части страны. Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 10-15 м/сек, утром на морском побережье - до 18 м/сек.

Максимальная температура воздуха днем - от -3 градусов в Латгале до +3 градусов на Курземском побережье.

В Риге будет облачно, в первой половине дня возможен небольшой снегопад. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах увеличится до 12 м/сек. После полудня - до +2 градусов.