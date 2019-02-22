﻿ Работники культуры присоединились к требованию повысить зарплаты педагогам, Mixnews.lv

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Латвийская федерация профсоюзов работников культуры (ЛФПРК) обратилась в Министерство финансов с требованием в этом году выполнить график повышения зарплат педагогам, сообщили в ЛФПРК.

ЛФПРК в письме подчеркивает, что полностью поддерживает требование Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) соблюсти условия выполнения графика, утвержденные предыдущим правительством.

ЛФПРК напоминает, что в подчинении Министерства культуры и под его надзором находится большая сеть учебных заведений, обеспечивающих услуги культурного образования на всех уровнях образования. Культурное образование дают 147 муниципальных и частных учебных заведений с профессиональным уклоном, реализующих художественные, музыкальные и танцевальные программы, а также 14 государственных и два муниципальных средних профессиональных учебных заведения и три вуза.

Письмо будет направлено также министерствам культуры, образования и науки, премьер-министру Кришьянису Кариньшу, комиссии Сейма по образованию, культуре и науке и парламентским фракциям.

Как сообщалось, если до начала марта 2019 года в государственном бюджете не будут найдены средства, чтобы выполнить ранее принятый график повышения зарплат учителей, в апреле учителя проведут акцию протеста, а затем, если и это не поможет, последует забастовка, сообщила руководитель ЛПРОН Инга Ванага.

Если до марта правительство не найдет средств, акция протеста в апреле может быть приурочена к рассмотрению бюджета Сеймом в первом чтении. Профсоюз рассчитывает, что до второго чтения средства на выполнение требований учителей будут найдены. Если этого не произойдет, состоится забастовка.

Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, повышение зарплат учителей будет рассматриваться с бюджетом 2020 года, а в этом году, когда правительство принимает бюджет только технически, зарплаты учителей повышены не будут.

Фото: Flickr/jaime.silva